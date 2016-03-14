Сельхозпроизводство в Украине с начала года упало на 2,1%

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале 2016 года сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, сельскохозяйственные предприятия в отчетном периоде по сравнению с январем-февралем 2015 года сократили производство на 2,4%, а население – на 1,7%.

В феврале по сравнению с январем сельхозпроизводство сократилось на 10%, а по сравнению с февралем 2015 года – на 1,6%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Справка УНИАН. В 2015 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине сократилось на 4,8% по сравнению с 2014 годом. Сельскохозяйственные предприятия в прошедшем году произвели на 5,2% меньше, чем годом ранее, а население сократило производство на 4,3%.