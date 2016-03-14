Украина намерена начать экспорт мясной продукции в Китай

Украина находится в процессе согласования условий открытия китайского рынка для мясной продукции из нашей страны и намерена в скором времени начать экспорт, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая на бизнес-форуме в Киеве.

"Мы находимся в процессе согласования и исследования по КНР относительно открытия рынка мяса, в частности, баранины, говядины, продукции птицеводства. Учитывая потребность и интерес наших производителей по открытию направлений, касающихся нашего экспорта в КНР продукции мяса, мы решили, что создадим в министерстве рабочую группу, в которую будут входить представители Минагропрода, Государственной фитосанитарной службы, а также комитета сельского хозяйства Китайской торговой ассоциации, для выработки всех необходимых документов и вопросов по содействию открытия нашего экспорта в КНР", - сказала Рутицкая.

Также заместитель министра отметила, что Украина намерена наладить экспорт в Китай фруктов и ягод.

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Как сообщал УНИАН, Китайская Народная Республика завершает подготовку разрешительных документов для экспорта в Китай украинского подсолнечного шрота.

Ранее Украина получила от Министерства окружающей среды и воды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешение на поставки в эту страну говядины, баранины и курятины, а также ведет переговоры о получении разрешения на экспорт молочных продуктов, рыбы и яиц.