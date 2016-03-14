Рынок сахара демпингуют реализаторы украденной у предприятия продукции - глава Аграрного фонда

На рынке сахара искусственно занижают цены реализаторы, укравшие эту продукцию у государственного специального бюджетного учреждения (ГСБУ) "Аграрный фонд", тогда как само госпредприятие вышло на рынок с интервенциями по цене выше себестоимости, что не могло негативно отразиться на финансовом состоянии сахаропроизводителей, заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности директора ГСБУ "Аграрный фонд" Олег Липовый.

Ранее Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор" сообщила, что предприятия сахарной отрасли оказались в затруднительном положении, поскольку "Аграрный фонд" продает сахар по цене, которая ниже рыночной на 20-30%, и реализует продукцию прямо со складов.

"На сегодняшний день тот сахар, который был вывезен из Черкасс, это порядка 30 тысяч тонн (по заявлению Липового, сахар был незаконно присвоен неизвестными лицами – УНИАН), его развезли практически по всей Украине, и реализация идет порядка 9,5 тысячи гривень за тонну. Понятное дело, что это цена, которая и мешает, скажем так, "Укрцукру". Может быть, из-за этого они и говорят об этом", - сказал Липовый.

По его словам, "Аграрный фонд" реализует сахар исключительно через Аграрную биржу. Липовый отметил, что средняя рыночная оптовая цена 1 килограмм сахара составляет 12,5-13,5 гривни, а "Аграрный фонд" вышел на рынок с ценой 11,028 гривни/килограмм при себестоимости производства 9-9,5 гривни/килограмм.

"Цена, по которой ГСБУ "Аграрный фонд" вышло на рынок, превышает себестоимость производства сахара. Следовательно, об обвале рынка речь идти не может. Мы просто остановили рост цен на сахар. По моему мнению, речь идет исключительно о желании коммерческих предприятий заработать на этом", – подчеркнул Липовый.

Кроме того, по его словам, предприятие с начала года реализовало на рынке 11 тысяч тонн сахара, что при годовом потреблении этого продукта в стране в 1,5 миллиона тонн не является значительной интервенцией.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта "Укрцукор" распространил обращение к властям с просьбой остановить снижение цен на сахар в Украине, прекратив интервенции "Аграрного фонда", поскольку они угрожают посевной кампании сахарной свеклы. По данным ассоциации, последние 4 месяца цена на сахар не повышалась.

В конце ноября Липовый заявил о незаконном вывозе сахара с черкасского склада предприятия, осуществляемом на основании решения суда, в котором указанное складское помещение не фигурирует.

"Аграрный фонд" начал реализацию сахара из интервенционного фонда в начале февраля. В компании подчеркивали, что реализация сахара происходит в соответствии с законом по максимальной цене, утвержденной Министерством аграрной политики и продовольствия в июле 2015 года.

ГСБУ "Аграрный фонд" уполномочено Кабинетом министров осуществлять ценовое регулирование на рынках продуктов питания. Спецучреждение формирует государственный интервенционный фонд (запас отдельных видов сельхозпродукции). В случае повышения или падения цен на продукты питания фонд должен соответственно продавать или закупать определенное количество продукции, чтобы не допустить серьезных колебаний цен на рынке. Такая практика является нормальной в развитых рыночных странах и призвана защитить рынок от влияния крупных игроков и других рисков.

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В июле 2015 года Государственная финансовая инспекция Украины предложила ликвидировать спецучреждение "Аграрный фонд" по результатам ревизии, которая показала, что организация не выполняет возложенные на нее функции. По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, с начала своего существования "Аграрный фонд" не провел ни одной товарной или финансовой интервенции. Несколько соответствующих операций были совершены только на протяжении последних двух лет, но, как отметил министр, большинство из них – с нарушением законодательства.