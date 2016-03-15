Кабмин предлагает разрешить торговать землей с 2017 года

Об этом говорится в программе действий правительства на 2016 год, опубликованной на веб-портале правительства.

Как ожидается, необходимая законодательная база должна быть сформирована к концу марта в виде законопроекта и подана в парламент.

«Такой шаг позволит создать полноценный рынок земли, что даст возможность собственникам распоряжаться своим имуществом, будет содействовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций», - говорится в программе действий правительства.

Как сообщал УНИАН, в Украине до 1 января 2017 года действует мораторий на продажу земель сельхозназначения. Вместе с тем, программа реформирования экономики, одобренная ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, предполагает открытие рынка земли, как средства привлечения инвестиций и технологий в Украину. Кроме того, на необходимости разработки законодательства для запуска и функционирования рынка земли не раз настаивал президент Украины Петр Порошенко.

В конце февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил продать на открытом аукционе 1 млн га государственной земли, находящейся в теневом или коррумпированном обороте. Всего в Украине насчитывается порядка 10 млн га государственных земель.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.