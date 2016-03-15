В Украине хотят провести общенациональную переоценку земли

Правительство намерено разработать и подать в Верховную Раду до июля 2016 года закон, позволяющий провести общенациональную нормативную денежную оценку земли, которая является основой для расчета налогов сельскохозяйственных предприятий.

Согласно Программы действий правительства на 2016 год, опубликованной на официальном сайте Кабинета министров, правительство планирует в дальнейшем проводить переоценку земли не реже, чем раз в 10 лет. Подготовкой законопроекта займутся Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины.

В программе действий также указано, что Минрегион и Госгеокадастр завершат формирование баз данных Государственного земельного кадастра до конца 2016 года. Правительство также до конца года намерено провести инвентаризацию и разграничить сельскохозяйственные земли государственной, коммунальной и частной собственности.

Кроме того, к июлю Кабмин подаст в парламент закон, который исключает возможность получения в аренду земель сельхозназначения вне конкурса.

Срок подготовки закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который указывается в программе действий, – до апреля текущего года, тогда как закон о продлении моратория на куплю-продажу земли, принятый Радой в прошлом году, обязал Кабмин подать такой закон на рассмотрение парламента до 1 марта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает открыть рынок земли в два этапа - с 2017 года разрешить торговлю государственными землями сельхозназначения, а с 2019-го разрешить гражданам торговать землей сельхозназначения, находящейся в частной собственности.

Справка УНИАН. Согласно принятым в конце 2015 года изменениям в Налоговый кодекс, ставка единого налога для предпринимателей 4 группы упрощенной системы налогообложения (сельхозпредприятий) выросла в 1,8 раза (до 0,16-5,4% в зависимости от вида земель). Ставка налога применяется к нормативной денежной оценке земли в распоряжении предприятия.

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В Украине до 1 января 2017 года действует мораторий на продажу земель сельхозназначения. Вместе с тем, программа реформирования экономики, одобренная ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, предполагает открытие рынка земли как средства привлечения инвестиций и технологий в Украину. Кроме того, на необходимости разработки законодательства для запуска и функционирования рынка земли не раз настаивал президент Украины Петр Порошенко.