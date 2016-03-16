"Артемсоль" начала работать с супермаркетами без посредников

Сегодня ГП "Артемсоль" подписало первый прямой контракт с крупнейшей в Украине сетью супермаркетов АТБ.

"Договорились о том, что мы повышаем отпускную цену на пищевую соль на 15 %, но продукция на полках станет дешевле за счет отсутствия в цепочке продаж такого звена, как посредник, - сообщил говорит и.о. директора "Артемсоли" Владимир Доля. - Первая отгрузка продукции планируется в конце этой недели. Общий объем - 15 тысяч тонн. Оплата - в течение 5 дней с момента отгрузки с предприятия".

По мнению топ-менеджера "Артемсоли", прямой контракт с лидером ритейл-рынка Украины открывает путь к такой же прямой коммуникации без участия посредников с другими крупными сетевыми супермаркетами страны. Причем, на условиях, заданных контактом с лидером рынка.

Напомним, на протяжении последних двадцати лет система сбыта продукции "Артемсоли" заключалась в реализации через дилеров и по прямым договорам, при этом доля дилерских контрактов с каждым годом вытесняла прямые контракты. На сегодняшний день минимизация участия посредников в процессе сбыта готовой продукции – один из основных рычагов оздоровления предприятия.

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"На сто процентов отказаться от дилеров не получится. "Артемсоль" в основном отгружает пищевую соль своим потребителям железнодорожными вагонами. А вагонами принимать соль готовы только крупные сети, а локальные сети и мелкие потребители – нет. У нас будут два этапа реформирования. Первый – изменение модели продаж по Украине и переход на прямые контракты. И второй – это создание своих логистических центров или удаленных складов, которыми мы приблизим свою продукцию к конечному потребителю. Когда к нам смогут приехать на склад в таком-то городе и забрать там продукцию. Но все равно останутся сельские магазины, еще какие-то мелкие потребители, до которых мы не доберемся. И эта работа должна остаться за дилерами. То есть все равно какое-то время будет смешанная система продаж", - объяснил Владимир Доля в интервью.