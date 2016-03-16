Перец и гранаты: в России расширили список запрещенных турецких продуктов

​С 17 марта 2016 года в Россию запрещается импортировать сладкий перец и гранаты из Турции, сообщает РБК со ссылкой на Россельхознадзор.

"Введение запрета Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору объяснила систематическими поставками "подкарантинной продукции, зараженной карантинными для России объектами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партии указанной продукции, отгруженные до 17 марта 2016 года, могут быть допущены к ввозу на территорию Российской Федерации по результатам контрольно-надзорных мероприятий и лабораторных исследований продукции.

"Запрет на ввоз в Россию турецкого сладкого перца и гранатов распространяется и на поставки через третьи страны", - подчеркивается в документе Россельхознадзора.

В начале марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что его ведомство видит достаточно оснований для введения запрета на ввоз перца из Турции. Он также добавил, что под ограничения могут подпасть салат-латук и пекинская капуста.

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В соответствии с постановлением правительства РФ с 1 января 2016 года в Россию запрещен ввоз турецких овощей и фруктов: помидоров, огурцов, лука, цветной капусты, брокколи, свежих и сушеных апельсинов, мандаринов и их гибридов, свежих яблок, груш, абрикосов, персиков, нектаринов, слив и терна, а также винограда, земляники и клубники.

Из продукции животноводства под эмбарго подпали части тушек кур и индеек и изготовленные из них субпродукты. Кроме того, из Турции с 1 января 2016 года запрещено ввозить в Россию соль, а также свежие гвоздики, пригодные для составления букетов и прочих декоративных целей.

За первый месяц действия запрета на ввоз в Россию ряда турецких продуктов совокупный объем турецкого экспорта в Россию сократился почти на две трети, следует из материалов Ассамблеи экспортеров Турции (TIM).​