Imperial Tobacco снизил цены на отдельные виды сигарет в среднем на 3 гривни – ГФС

Один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине компания Imperial Tobacco в марте снизил цены на отдельные виды своей продукции в среднем на 3,5 гривни или на 31%.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Согласно данным Фискальной службы, ценовые изменения коснулись исключительно сигарет низшего ценового сегмента. В частности, если "Прима классическая без фильтра" 1 марта стоила 13 гривень, то по состоянию на 15 марта ее цена снизилась до 10 гривень. В то же время цена марки "Прима Срибна" сократилась на 4,04 гривни, до 10,96 гривни, P&S - на 4,52 гривни, до 10,48, "Прима Люкс" - на 3,09 гривни, 11,91 гривни, Style Super Slims – на 2,61 гривни до 12,39 гривни.

Комментируя изменения цен в ГФС отметили, что максимальные цены на сигареты служба устанавливает на основании декларации от табачных компаний.

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В компании не прокомментировали снижение цен на сигареты, но еще раз акцентировали свое несогласие с установлением минимальных розничных цен.

Верховная Рада обязала Кабмин установить минимальные цены на табачные изделия до 1 марта 2016 года. В результате снижения цен на сигареты бюджет теряет до 200 миллионов гривень ежемесячно.