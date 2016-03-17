Молдова может ввести пошлины на украинскую "молочку" - Украина обещает зеркальные меры

Введение пошлин на ввоз молочной продукции украинского производства со стороны Молдовы, о котором молдавские молочники просят руководство страны, повлечет за собой обращение Украины с жалобой во Всемирную торговую организацию и применение нашей страной аналогичных торговых барьеров, которые могут быть распространены не только на молочную, но и на другие виды продукции.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в ходе встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией.

«Мы со своей стороны по необходимости примем все действия, что касается обращения в ВТО. Если такая ситуация сложится, мы включим те меры, которые применялись к Российской Федерации. Если Молдова примет меры, которые выходят за рамки ВТО, нам придется принимать зеркальные меры и, возможно, не только по этим группам, потому что подобные действия мы считаем враждебными», - сказал Павленко.

Он отметил, что сейчас вопросом возможного введения пошлин на украинские товары в Молдове занимается Министерство иностранных дел Украины, и перечисленные меры будут применяться только в случае, если МИД не найдет общий язык с компетентными ведомствами Молдовы относительно условий торговли.

Как сообщалось, молдавские производители молочной продукции обеспокоены наплывом украинской «молочки» и просят власти на законодательном уровне защитить внутренний рынок от импорта из Украины, в частности, установить пошлины, чтобы удешевить местную продукцию по отношению к украинской.

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В 2015 году Украина экспортировала молочной продукции на 214,4 млн долл. Молдова была одним из основных потребителей украинского молока ((17,2 млн долл.) наряду с Казахстаном (25,9 млн долл.), Грузией (13 млн долл.), Азербайджаном (11,6 млн долл.) и Бангладеш (10,9 млн долл.).