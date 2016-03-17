На Львовщине неизвестные захватили Угерский спиртзавод – конфликт из-за контрафактной продукции

Ворвавшись в помещение, они уничтожали оборудование и угрожали сотрудникам физической расправой. Полиция проводит оперативно-следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода со ссылкой на исполняющего обязанности директора предприятия Андрея Гнатуша.

«Начиная с 2011 года спиртзавод не осуществлял деятельность. Предприятию начислен налоговый долг в сумме около 300 млн. грн. Счета арестованы органами ГИС. Но на следующей неделе мы планируем начать производство спиртовой продукции», - сказал Гнатуш.

И. о. директора также сообщил, что спиртовой завод систематически осуществлял производство неучтенного спирта.

Кроме того, заместитель председателя ликвидационной комиссии концерна «Укрспирт» Денис Чернов сообщил, что бывший руководитель предприятия Андрей Малашевський дважды привлекался к административной ответственности.

«Бывшему директору удавалось погасить задолженность по заработной плате благодаря вводу наличных средств от физических лиц, которым теперь госпредприятие должно. Эти физические лица – в том числе из руководящего состава предприятия. В связи с этим, комиссией принято решение уволить директора Малашевского и назначить исполняющим обязанности Андрея Гнатуша. Задача новоназначенного директора – восстановить работу завода. Конфликт вокруг Угерского спиртзавода является следствием прекращения схем по производству контрафактного спирта», - подчеркнул Чернов.

Все материалы Департаментом правовой и законопроектной работы Минагропрода направляются в правоохранительные органы, резюмировали в ведомстве.