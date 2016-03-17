"Аграрный закон" спасает украинцев от роста цен - председатель Аграрной партии Украины

Одобренный вчера комитетом ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики законопроект № 3851-1, который возвращает спецрежим НДС для украинских аграриев и вносит изменения в порядок возмещения НДС способствует развитию бизнеса и спасает рядового украинца от резкого удорожания продуктов питания.

Об этом в своем блоге написал председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, комментируя вчерашние акции протеста аграриев и решение профильного комитета ВРУ рекомендовать рассмотреть законопроект на сессии Верховной Рады.

“Отмена спецрежима НДС грозила полным исчезновением с полок магазинов украинского мяса и молочных продуктов. Цены на них могли вырасти на 40% и более. Также стоит напомнить, что сельское хозяйство и переработка составляют сегодня около трети ВВП, почти 15% занятого населения, и в один период давали 38% валютных поступлений. Резкое падение в этом секторе привело бы к обострению проблемы безработицы и еще большего обесценивания национальной валюты, что напрямую влияет на покупательную способность каждого украинца”, - отметил экономист.

Виталий Скоцик пояснил, что законопроект содержит новации, которые будут способствовать всему бизнесу и разрушают среду для коррупции в сфере возмещения НДС, когда такие возмещения происходили в “ручном режиме” и использовались для давления на бизнес.

“Главной новацией закона является введение единого публичного реестра заявлений на бюджетное возмещение; введение обязанности возмещения НДС исключительно в порядке очередности поступления заявлений. Это та норма, которая нужна бизнесу. Требование публичности в возмещении НДС было одним из основных еще во время первых забастовок аграриев. Фермеры, предприниматели, как правило, являются добросовестными налогоплательщиками, а проблемы возникали только в отношениях с коррумпированной системой из-за отсутствия прозрачности. Теперь есть шанс, что возмещение НДС станет прозрачным”, - отметил лидер аграриев.

Виталий Скоцик выразил надежду, что законопроект будет принят парламентом и отметил, что ресурсы для наполнения бюджета нужно искать в оптимизации государственных расходов и реформе налогового законодательства, чтобы оно стимулировало приход инвестиций и предпринимательскую активность.

“Средства для сбалансированного бюджета нужно искать в других местах, в том числе через оптимизацию государственного аппарата. У нас сегодня в НБУ работает в двадцать раз больше работников, чем в Центробанке Швеции. При этом ВВП Швеции на душу населения примерно в 23 раза выше, чем ВВП на душу населения в Украине. Это же можно сказать и о доходах. Поэтому нужно оптимизировать государственные расходы, закрывать оффшорные дыры, создавать налоговое законодательство таким образом, чтобы у бизнеса не было необходимости выводить средства в оффшоры. Принятый же комитетом законопроект должен быть рассмотрен парламентом и вступить в действие в виде закона. Тогда мы спасем Украину от экономического краха и социального кризиса”, - подытожил Виталий Скоцик.

Напомним, два дня подряд под стенами правительственных зданий проходили акции протеста представителей фермерского движения и профильных ассоциаций организованные Аграрной партией Украины. Агропроизводители требовали возвращения спецрежима НДС и отказа правительства от идеи продажи земли. Многолюдный митинг стоял все время под стенами комитета ВРУ по вопросам налогов и таможенного регулирования и давил на парламентариев пока не рассмотрели законопроект 3851-1"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав плательщиков налога на добавленную стоимость, в том числе сельхозтоваропроизводителей".