Курс под 100. Чем может закончиться попытка аграриев вернуть себе льготы

Аграрии, частично лишенные по требованию МВФ налоговой льготы, которой они пользовались с 90-ых годов, пошли в контратаку. Они организовывают митинги под Верховной Радой и затевают общенациональные забастовки. И все ради возращения на круги своя - спецрежима взимания налога на добавленную стоимость (НДС).

Натиск в основном идет со стороны аграрных холдингов, владельцы которых уже успели обзавестись политическим «жирком» - собственными народными депутатами, партиями, движениями и общественными организациями.

Профильное министерство – Минагпрод, находящееся под давлением, с одной стороны, бизнеса, а с другой – Минфина и МВФ, решило ускорить поиски компромисса между враждующими сторонами. Особенно с учетом того, что согласно меморандуму сотрудничества с МВФ, под которым стоят подписи президента Порошенко и премьера Яценюка, Украина должна в 2017 году полностью убрать льготное налогообложение аграрной отрасли.

Первое совещание с участием представителя МВФ, Минфина, Мингаропрода и бизнеса прошло 15 марта.

Неуступчивый кредитор

Пока МВФ не демонстрирует желание идти на уступки украинским аграриям. Более того, в Фонде вообще не понимают, почему элементарная уплата налогов является серьезной проблемой для агросектора Украины. В то же время, в МВФ признают проблемы с администрированием налога.

Дело в том, что согласно принятым в конце прошло года изменениям в Налоговый кодекс, животноводы платят в бюджет 20% от начисленного налога, производители зерновых культур – 85%, а остальные – 50%. Необходимость «делить» НДС портит кровь бухгалтерам всех агрокомпаний. Большие затраты времени и сил на расчет налогов не оправданы, особенно для мелких фермеров.

Представитель МВФ Игорь Шпак на совещании сказал, что кредитор готов обсудить упрощение администрирования НДС.

«Если проблемы в администрировании являются слишком обременительными для малых фермеров, пожалуйста, внесите свои предложения относительно того, как это можно было бы «отремонтировать» в течение 2016 года», - сказал Шпак.

Конечно, бухгалтерам было бы проще работать, если бы Рада вернула чудесное время, когда аграрии вообще не платили НДС. Сгодится и система, по которой 50% налога платится в бюджет, 50% остаются в распоряжении компании. Как стало известно на совещании, последний вариант обновленного меморандума с МВФ предполагает именно такой выход. Но Фонд готов его изменить. Неизменным останется только одно условие – специальный режим НДС для аграриев будет полностью отменен в 2017 году.

Компромисс с «бухгалтерией»

Минфин на совещании представляла замминистра финансов Елена Макеева, которая четко и ясно выразила позицию ведомства: любые налоговые льготы – не справедливы.

«Каждая отрасль, каждое министерство защищает интересы своей сферы. Мы пытаемся быть справедливыми ко всем», - сказала Макеева, отметив, что, например, металлургия не имеет никаких спецрежимов.

Минфин категорически отвергает обвинения аграриев в том, что ведомство не берет интересы сельского хозяйства в расчет. По словам Макеевой, «бухгалтерия» страны, так она назвала Минфин, не может разбираться в проблемах и специфике работы отрасли лучше, чем ее представители. Она может только просчитать тот или иной вариант налогообложения. Но в идеале все варианты должны быть разработаны самими аграриями, с учетом удобства администрирования и последствий для отрасли.

Поэтому сейчас Минфин ожидает от аграриев несколько консолидированных предложений по налогообложению. Специалисты министерства подсчитают, насколько те или иные варианты выгодны для бюджета, и представят наиболее приемлемые из них на переговорах с МВФ. Окончательные предложения Украины будут поданы на рассмотрение кредитора в ближайшее время.

«Мы как министерство, как бухгалтерия, посчитаем, посмотрим какой может быть фискальный эффект для государственного бюджета, дадим свои советы, тогда это будет эффективная работа. А если мы не знаем точно, какие есть проблемы, как мы можем предлагать их решение?», - сказала Макеева.

Многочисленные реплики о том, что Минфин целый год получал такие расчеты с разными вариантами налогообложения, Макеева пропустила мимо ушей.

Чтобы доллар не стоил 100 гривен

Минагропрод на этой встрече в очередной раз выступало в качестве буфера. С одной стороны, чиновники не заинтересованы игнорировать проблемы отрасли и портить отношения с бизнесом. С другой стороны – есть программа сотрудничества с МВФ, от реализации которой едва не зависит судьба страны.

«Я не хочу, чтобы нас с вами обвинили в срыве программы с МВФ и неполучении очередного транша. Я просто чувствую политическую ситуацию и вижу, к чему это может привести. Потом, когда курс будет под 100, под 200 грн/долл., когда реально посевная окажется под угрозой, у нас будут совсем другие вопросы. Минагропрод не будет причиной срыва программы с МВФ и не будет причиной обвала курса в нашей стране», - заявил глава ведомства Алексей Павленко, обращаясь к представителям ассоциаций.

В качестве вариантов на рассмотрение Минфину и МВФ Павленко предложил три схемы обложения НДС на 2016 год. Первая – прописанный сейчас в меморандуме вариант 50х50, дающий возможность сохранить уже действующую компенсацию НДС при экспорте, которую аграрии начали получать только в этом году и, по словам Павленко, без сбоев.

Второй – оставить возможность 100% аккумуляции НДС только мелким фермерам (к слову, эту категорию еще необходимо определить, ведь нигде четко не прописано, сколько земли обрабатывает мелкий фермер – 100 га, 1000 га или 10 тыс. га).

И третий вариант – вернуть прежний специальный режим НДС, когда аграрии не платили по этому налогу в бюджет ни копейки.

Озвучив свои предложения, министр отметил, что какими бы ни были варианты, окончательное решение все равно за МВФ. У кредитора есть свое видение, как должна развиваться отрасль, и свои основания для рекомендаций по отмене спецрежима: крупные аграрные холдинги манипулируют льготами в своих интересах. Естественно, они не хотят мириться с отменой спецрежима и финансируют разного рода движения, которые должны создавать общественное давление на правительство и депутатов. Павленко отметил, что ранее на переговорах с МВФ неоднократно звучали фамилии украинских латифундистов, которые этим занимаются, но не стал их озвучивать на совещании.

Аграрная крепость

В ходе совещания стало понятно, что большинство представителей аграрных ассоциаций не воспринимают вышеперечисленные аргументы МВФ как серьезную причину лишиться даже копейки. Слова министра о курсе в 100 грн/долл. также не произвели особого впечатления. Аграрии остались при своем мнении – более совершенного механизма поддержки отрасли, чем спецрежим НДС, не существует.

Глава ассоциации «Аграрный союз Украины» Геннадий Новиков был возмущен необходимостью снова готовить и подавать на рассмотрение чиновников разные варианты налогообложения, тем более, что приемлем для них только режим 100% аккумуляции НДС.

«Когда подписывали меморандум, никаких расчетов не делали. Извините, почему, чтобы исправить то, что вы натворили, мы должны дать кучу расчетов? А вы ломаете то, что работает, не хотите отвечать за последствия, вы их не просчитываете, и говорите нам, что мы должны что-то просчитать. Это - очень «интересная» позиция», - заявил Новиков, обращаясь к замминистра финансов.

Аграрные ассоциации, конечно, подготовят свои предложения и, возможно, даже пойдут на очередной компромисс с МВФ и Минфином, но не устанут утверждать, что цена этого компромисса очень высока. В прошлом году сельское хозяйство впервые за многие годы показало не рост, а падение производства на 5%. Среди основных причин – не только бедственное положение гривни, которая обесценилась в три раза за прошедший год, но и существенное повышение платы за землю. Из-за этого отрасль лишилась 20 млрд грн оборотных средств.

Аграрии заявляют - в случае полной отмены спецрежима НДС они еще потеряют 20 млрд грн и уйдут в «тень». По их словам, спецрежим остается для них единственной эффективной формой господдержки. Поэтому агропроизводители будут прилагать все усилия, чтобы планы об отмене налоговой льготы в 2017 году не воплотились в жизнь.

Алина Зименко (УНИАН)