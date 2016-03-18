РФ хочет вернуть себе европейские продукты: договаривается c Сан-Марино, которое б поместилось на Троещине

Бизнесмены из России готовятся подписать соглашение о поставках сыра и премиальной мясной продукции из Сан-Марино, которое не попало под санкции, сообщает «Российская газета».

В Россию начнут поставлять множество продуктов европейского происхождения, в том числе мясо, которое готовят как испанский хамон, «а также твердые сыры, в том числе пармезан», рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации оптово-распределительный центров Владимир Лищук.

«На территории республики находятся 24 сыроварни, множество предприятий, занимающихся копчением мяса по особым технологиям», — сообщил Лищук. Он рассчитывает, что сыр из Сан-Марино заменит нелегальные продукты, которые везут из стран, попавших под «продуктовое» эмбарго.

Сыр и мясо из Сан-Марино станут поставлять в Россию небольшими объемами. Продукты станут продавать в высокой ценовой категории, отметил собеседник издания.

Соглашение между Россией и Сан-Марино о поставках продуктов подпишут в пятницу, 18 марта, на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ. От Сан-Марино в форуме будет участвовать министр территориального развития и международного экономического сотрудничества Антонелла Муларони.

Одна из самых маленьких стран в мире Сан-Марино не попала под «продуктовые» санкции, которые Россия ввела в августе 2014 года против Евросоюза, США и других западных государств.

Сейчас в Россию из Европы продолжают поставлять швейцарский сыр.

Напомним, в августе 2014 года Россия в ответ на решение Евросоюза ввела на год эмбарго, запретив импорт продовольствия из Европы, США и других стран, поддерживающих санкции против России. Под пищевые контрсанкции подпали все овощи и фрукты, рыба, молоко и молочная продукция, свинина, говядина и мясо птицы. Список затрагивал экспорт на сумму около $10 млрд.

В июле 2015 года президент Владимир Путин продлил эмбарго еще на год.

13 августа 2015 года российское правительство дополнило список санкционных стран Украиной, Черногорией, Албанией, Исландией и Лихтенштейном