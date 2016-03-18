Беларусь ввела запрет на ввоз свинины из Кировоградской области Украины из-за АЧС

В Беларуси с 18 марта введен запрет на ввоз свинины из Кировоградской области Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС), передает БЕЛТА со ссылкой на сообщение департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Читайте такжеВ Минагропроде заявили, что Украина преодолела чуму свинейПо информации Россельхознадзора от 16 марта, на территории Кировоградской области Украины зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. Таким образом, с 18 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из указанной украинской области живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней. Ограничения также распространяются на ввоз кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для домашних питомцев, не прошедших термическую обработку и изготовленных из сырья соответствующего происхождения.

"Необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности", - сказано в сообщении.

Такой же запрет Беларусь уже вводила в отношении многих украинских областей, в том числе Киевской, Черниговской, Житомирской.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.