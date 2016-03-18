В Украине спирт с апреля подорожает на 19%

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" в апреле повысит отпускные цены на продукцию на 18,75% - до 285 грн за декалитр спирта сорта «Люкс» (с НДС), сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на заместителя директора госпредприятия Сегрея Блескуна.

«С апреля цена за декалитр спирта сорта «Люкс» составит 285 грн с учетом НДС (+18,75% к действующей цене)», - говорится в сообщении.

В госпредприятии объяснили, что идут на такой шаг в связи с ростом затрат на производство. Расходы на приобретение зерна, которые формируют 60% себестоимости спирта, увеличились почти на 30%. На 16% выросли расходы на электроэнергию.

Замдиректора «Укрспирта» отметил, что повышение цены согласовано с производителями алкоголя, которые являются основными потребителями спирта.

«Рассчитывая стоимость, мы учитывали как интересы государственного предприятия, так и интересы клиентов. Вопрос был согласован с «Укрводкой» (отраслевая ассоциация – УНИАН), о принятом решении клиентов предупредили заранее, ведь мы понимаем, что планирование расходов для бизнеса - очень важная вещь», - цитирует Блескуна пресс-служба.

Он отметил, что задачей «Укрспирта» и операторов алкогольного рынка страны является разработка единой формулы, по которой будет рассчитываться стоимость спирта, что даст гарантию прозрачности ценообразования в отрасли.

Читайте такжеВ Украине с 1 марта выросли акцизы на алкогольные напитки

Как сообщал УНИАН, госпредприятие в 2015 году произвело 9,4 млн дал этилового спирта, что на 21% меньше, чем в 2014 году. Чистая прибыль «Укрспирта» в 2015 году составила 16 млн грн против 532,2 млн грн чистого убытка в 2014 году.

В январе-феврале текущего года по сравнению с тем же периодом 2014 года «Укрспирт» в 3,3 раза увеличил производство спирта - до 1,85 млн дал. Это было связано с ростом спроса со стороны производителей ликеро-водочных изделий, которые готовились к прописанному в Налоговом кодексе повышению с марта этого года акцизов на спирт на 50% (до 105,80 грн/л).

Справка УНИАН. В июле 2010 года Кабинет министров постановил создать на базе концерна «Укрспирт» одноименное государственное предприятие. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины выступает за приватизацию «Укрспирта» и намерен до 1 мая этого года рассмотреть вопрос о включении «Укрспирта» в приватизационный список для последующей продажи.