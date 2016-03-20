Порошенко активно ищет покупателей для фабрики Roshen в Липецке – глава АП

Об этом глава Администрации президента Борис Ложкин заявил в эфире Радио Вести.

«Он очень активно через профессиональных посредников ищет покупателей Липецкой фабрики, и нужно понимать, что ее неоднократно закрывали налоговые органы, и это сейчас для многих покупателей в России непростой актив», - заявил он.

«У президента однозначное решение, что она должна быть продана, и я думаю, что это исключительно вопрос времени», - подчеркнул Ложкин.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2014 года, будучи кандидатом в президенты, Порошенко заявлял, что намерен продать свой бизнес, кроме «5 канала». Впоследствии Порошенко привлек для продажи своей корпорации Roshen инвестиционную компанию Rothschild.

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В январе этого года он подписал договор о передаче своей доли в Roshen независимому трасту под управлением иностранного банка, который имеет право вести переговоры о продаже компании.

Согласно действующей Конституции Украины, президент не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Российские силовики с 2014 года неоднократно блокировали работу Липецкой кондитерской фабрики, а суды арестовывали ее имущество.