В российском агросекторе назревает коллапс

В России с III квартала 2015 г. господдержка поступает нерегулярно – по всем видам субсидий уже накопилось около 1 млрд руб. (1 доллар - 70 руб.) задолженности, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора агрохолдинга «Русагро» Максима Басова.

Основная проблема – с компенсацией процентной ставки по краткосрочным кредитам, признают Басов и представитель компании «Черкизово», задержки начались еще осенью прошлого года.

Сколько всего Минсельхоз не выплатил сельхозпроизводителям субсидий за 2015 г. и по каким видам поддержки, представитель ведомства уточнить отказался. «Потребность выше, чем объем средств, выделенных государством на эти цели», – признал он.

Читайте такжеThe Washington Post: Падение цен на энергоносители влечет за собой протесты россиянПричину возникновения задержек по кредитам 2016 г. представитель Минсельхоза связывает с установленными Минфином предельными объемами финансирования. На сегодняшний день с начала 2016 г. Минсельхозом, по словам его представителя, распределено между регионами 93 млрд руб. (при годовом бюджете ведомства в 237 млрд руб.), но пока только «на бумаге». «В этом году Минфин установил предельные объемы финансирования, в рамках которых Минсельхоз и доводит средства до регионов по факту», – поясняет представитель аграрного ведомства.

Представитель Минсельхоза отказался назвать, сколько фактически Минфин уже выделил регионам. Речь примерно о 15 млрд руб., знает федеральный чиновник.

Представитель Минфина на запрос «Ведомостей» не ответил.

Сейчас в самом разгаре весенняя посевная кампания. Чем раньше компании получат деньги, тем проще будет закупить семена и удобрения, поясняет финансовый директор агрохолдинга «Эконива» Ирина Харламова.

С учетом растущей себестоимости, неопределенной в силу действующей пошлины цены на зерно задержки с выплатами субсидий серьезно подрывают мотивацию производителей, рассуждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Хотя еще в апреле 2015 г. президент Владимир Путин сказал, что «сельское хозяйство у нас находится в приоритете», напоминает эксперт. «Субсидии – это лишь проценты по кредиту, поэтому провести весеннюю посевную без них сложно – но при желании можно», – признается владелец фермы в Поволжье.