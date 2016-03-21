В России хотят разрешить торговлю мясом с чужеродным ДНК

Минсельхоз РФ занялся вопросом инородного ДНК в мясе конечного продукта, пишут "Известия".

Крупные ритейлеры предлагают узаконить его наличие, Росстандарт и Россельхознадзор прорабатывают такую возможность. Один из самых громких скандалов, связанных с чужеродными элементами в товарах, произошел в 2015 году, когда в магазинах сети «Ашан» обнаружили свиной фарш с кониной.

Читайте такжеПерец и гранаты: в России расширили список запрещенных турецких продуктовАссоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила установить количественные пределы по содержанию ДНК других животных в мясе на уровне 1%. Разобраться в этом вопросе поручили Росстандарту и Россельхознадзору. Первый к 1 июля этого года должен дать заключение — стоит ли вносить правки в методические рекомендации «Идентификация сырьевого состава мясной продукции». Второму — проработать аналогичный вопрос по поводу рыбы.

Но документ о составе мяса не регламентирует, каким образом выявить количественное содержание инородного ДНК. То есть, такого вопроса при проверках вообще не возникает — для проверяющих органов важно наличие либо отсутствие следов другого мяса. «Если вы дома в мясорубке прокрутите говядину, а затем мясорубку помоете и прокрутите свинину, то у вас в последнем мясе будет ДНК первого, его невозможно нейтрализовать», — объясняет представитель АКОРТ Светлана Чебарова.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко уточнил, что «любое содержание чужеродной ДНК говорит об использовании незадекларированного сырья. Это - серьезное нарушение». При этом он отметил, что Россельхознадзор при проверках допускает содержание до 1% инородной ДНК. В Роспотребнадзоре не смогли оперативно уточнить, допускают ли какое-то определенное количественное содержание ДНК другого мяса в продукте.

«Спросите верующих, как они отнесутся к тому, что в халяльной или кошерной продукции будет 1% свинины», — посоветовал Алексей Алексеенко.

Напомним, летом 2015 года Россельхознадзор заявил, что в ходе проверок в четырех гипермаркетах «Ашана» в свином фарше была обнаружена ДНК конины. Служба проверяла мясные цехи ритейлера. Их работу приостановили. В «Ашане» заявили, что не используют в работе это мясо и потребовали опровержения. Позже Россельхознадзор подсчитал, что был выявлен след ДНК в количестве менее 1%, претензии были сняты.