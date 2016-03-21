Украина через ВТО призвала Россию отменить ограничения транзита продукции в Казахстан

Украина на заседании комитета Всемирной торговой организации призвала Россию отменить ограничения транзита сельскохозяйственной продукции, нарушающие правила ВТО, в Казахстан.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В частности, в заявлении Украины отмечается, что применяемые РФ меры носят дискриминационный характер в отношении продукции украинского происхождения и создают ненужные препятствия в торговле, нарушая при этом принципы, на которых основано ВТО, а также обязательства, взятые РФ на себя в момент присоединения к ВТО.

При этом, согласно сообщению, делегация России не предоставила существенных обоснований подобных ограничений.

В поддержку Украины выступили делегации Евросоюза и США. Кроме того, делегация США выразила намерение изучить ответ РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина на заседании комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам подняла вопрос о введенном Россией ограничении на импорт украинских обоев.

Кроме того, Украина инициирует разбирательства в рамках Всемирной торговой организации по ограничениям импорта продуктов питания и железнодорожной продукции, а также транзита со стороны Российской Федерации.

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Кабмин поручил Минэкономразвития, Минюсту и Минфину начать переговорную процедуру государственной закупки услуг иностранных юридических советников, которые помогут сформировать юридическую позицию Украины в споре с Россией в рамках ВТО.