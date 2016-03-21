Утка с пармезаном и хамоном: Сан-Марино не будет поставлять в Россию санкционные продукты

Государственный секретарь республики Сан-Марино по вопросам территории, окружающей среды и международного экономического сотрудничества Антонелла Муларони опровергла появившуюся в российских СМИ информацию о якобы подписанном соглашение, по которому в РФ могут возобновиться поставки сыров и премиальной мясной продукции из карликового государства.

"Я с большим удивлением прочитала статью, опубликованную в местной (российской — ред.) газете, в которой утверждается, что на экономическом форуме государств-участников СНГ, который состоялся в Москве 18 марта, говорилось "о мясных изделиях и о сырах из Сан-Марино", — говорится в заявлении Муларони, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в этом году внимание форума было сосредоточено на новых формах сотрудничества с акцентом на банковские и финансовые вопросы и на инновационные проекты, на нем присутствовали представители министерств, ТПП, банков и предприниматели.

"Я была приглашена, поскольку в Сан-Марино отвечаю за вопросы международного экономического сотрудничества, чтобы представить нашу страну в целом и сделать упор на проделанную за последние годы правительством работу по привлечению инвестиций", — добавила Муларони.

"В кулуарах форума у меня состоялась плодотворная встреча с замминистра иностранных дел РФ Алексеем Мешковым, который в прошлом был послом России в Италии и, следовательно, был аккредитован и в нашей стране. Что же касается таинственного соглашения, которое должно было стать главным объектом моей миссии в Москве, то такого пункта — о подписании какого-либо соглашения — никогда не было в моей повестке дня", — подчеркнула Муларони.

Ранее "Российская газета" сообщила, что 18 марта предприниматели России и Сан-Марино планируют подписать соглашение, по которому в РФ могут возобновиться поставки сыров и премиальной мясной продукции из карликового государства. Сан-Марино не входит в Евросоюз, и продовольственное эмбарго, которое Россия ввела летом 2014 года, на продукцию из этой страны не распространяется.