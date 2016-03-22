Ситуация на рынке табака: Кабмин медлит - компании демпингуют

Производители табачных изделий активно сражаются за потребителя. При этом используются разные методы: кто-то выпускает новые продукты и вкладывает в раскрутку бренда, а кому-то по душе просто снизить цены. Так, в начале марта компания Imperial Tobacco в Украине снизила цены на отдельные виды своей продукции в среднем на 3,5 грн за пачку, или на 31%. Об этом свидетельствуютданные Государственной фискальной службы, обнародованные на ее сайте.

Об этом пишет Лига.net.

При этом подешевели преимущественно сигареты низкого ценового сегмента - стоимостью до 15 гривень. Например, если Прима классическая без фильтра 1 марта стоила 13 гривень, то на 15 марта ее цена снизилась до 10 гривень. Цена Примы Срибной снизилась на 4,04 гривни, до 10,96 гривни, P&S - на 4,52 гривни, до 10,48 гривни, Прима Люкс подешевела на 3,09 гривни, до 11,91 гривни, Style Super Slims - на 2,61 гривни, до 12,39 гривни.

В Imperial Tobacco в Украине изменение цен не комментируют. При этом в скором времени компания пообещала предоставить расчеты, объясняющие ее шаги.

По словам Юрия Рылача, начальника отдела по работе с государственными органами Бритиш Американ Тобакко Украина, производители табачной продукции самостоятельно устанавливают цены на сигареты. "Законодательство не запрещает повышать или понижать цены при условии их надлежащего внесения в ценовую декларацию", - говорит он.

Напомним, максимальные цены на сигареты производители могут пересматривать дважды в месяц на основании согласованного решения. До 2015 года производители повышали цены регулярно на одну и ту же величину, а вопрос введения минимальных розничных цен на сигареты активно муссируется в парламенте.

По словам Александра Когута, директора отдела корпоративных вопросов и коммуникаций JTI Украина, с начала года эффективная адвалорная ставка выросла на 20% - за счет включения НДС в базу для ее расчета. "Верховная Рада также предложила инструмент противодействия продолжающейся ценовой войне на табачном рынке и, соответственно, бюджетным потерям, предусмотрев установление минимальных розничных цен на табачные изделия в Налоговом кодексе. В соответствии с требованиями законодательства, Кабинет министров до 1 марта должен был определить размеры минимальных цен", - говорит он. Однако этого не произошло, несмотря на наличие уже согласованного всеми министерствами проекта постановления правительства.

По словам юриста Анны Кияшко, компания Imperial Tobaccо смогла успешно воспользоваться такой ситуацией. "Как известно, минимальные цены должны быть введены уже с этого месяца, однако по загадочным причинам решение этого вопроса повисло в воздухе. Ввиду того что вопрос минимальных цен остается не урегулированным законодательством, такая ценовая стратегия Imperial Tobaccо все равно не может остаться незамеченной, уверяет юрист. По мнению Кияшко, сложившаяся ситуация может быть расценена Антимонопольным комитетом как недобросовестная ценовая конкуренция и стать предметом специального расследования. Также не исключено, что другие игроки на табачном рынке отреагируют на данные действия компании собственной жалобой в АМКУ, добавляет юрист.

Но возможен и другой вариант развития событий: когда не способные выдержать низкие цены конкурента иные компании последуют такому же примеру и также понизят цены.

"Однако, дабы пример Imperial Tobaccо не стал призывом к аналогичным действиям для других табачных производителей, Кабинету министров стоит немедленно принять постановление и утвердить минимальные цены на розничную продажу сигарет. Более того, такое решение правительства будет идти в ногу с практикой Европейского суда справедливости, который в деле C 197/08 подчеркнул возможность установления минимальных цен, если ценовая политика табачных производителей противоречит целям в области общественного здравоохранения", - говорит Анна Кияшко.

При этом Рылач уверяет, что BAT Украина не следует какой-либо линии поведения конкурентов в вопросах ценообразования.

По оценкам ГФС, потери государственного бюджета в четвертом квартале 2015 года из-за ценовых войн в табачной отрасли составили 400 миллионов гривень. При сохранении ситуации в 2016 году потери госбюджета за 12 месяцев могут составить 2 миллиарда гривень от недополучения поступлений по НДС, адвалорной составляющей акциза, 5%-го налога на реализацию подакцизной продукции.

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По мнению Когута, повышение адвалорного компонента акцизного налога не может рассматриваться как альтернатива минимальным ценам, поскольку адвалорный акциз является процентом от цены продукции, который применяется только к сигаретам дороже 18 гривень. "Он никак не решает проблему снижения цен в дешевом сегменте, доля которого на рынке составляет уже 80%", - говорит он. По словам Когута, минимальные цены на сигареты необходимы, чтобы стабилизировать поступления в бюджет.

Поддерживает его и Алексей Калиниченко, менеджер по вопросам фискального регулирования Филип Моррис Украина. "Мы считаем, что установление минимальных цен на уровне, предложенном Минфином, - по 15 гривень за пачку - будет тем шагом, который сможет стабилизировать рынок. Это обеспечит наполнение бюджета в текущем году, оставит ресурс для роста поступлений в будущем, а также уменьшит стимулы для нелегальной торговли и незаконного вывоза украинских сигарет в ЕС", - отмечает он.