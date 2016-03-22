В Россию начали поставлять овощи и фрукты из Сирии

Овощи и фрукты поступают в оптово-розничный продовольственный центр "Фуд-Сити", но компания-импортер "Адыг-Юрак" ведет переговоры и с крупнейшими ритейлерами, передает "КоммерсантЪ".

Сообщается, что на прошлой неделе в порт Новороссийска прибыла уже вторая партия продуктов — около 3 тыс. тонн апельсинов, лимонов, грейпфрутов, томатов и капусты.

Издание отмечает, что единственным владельцем "Алыг-Юрак" является Аслан Панеш, реально контролируется владельцами торгового центра "Европейский" Зарахом Илиевым и Годом Нисановым, последнего из которых с Панешом связывают "хорошие отношения".

В то же время сведомленный источник "Ъ" говорит, что бизнесмены оказывают "Адыг-Юраку" партнерскую помощь, например, предоставляя компании в аренду по льготной ставке площади в "Фуд-Сити". Если бизнес с поставками продукции из Сирии будет налажен, то владельцы "Киевской площади" могут выкупить часть акций "Адыг-Юрака", не исключает собеседник издания.

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Кроме того, если Нисанов и Илиев станут совладельцами "Адыг-Юрака", то у компании появится серьезная поддержка: у собственников "Киевской площади" по ряду девелоперских проектов есть влиятельный партнер — Ильгам Рагимов, которого Forbes называет однокурсником Владимира Путина.

Сейчас "Адыг-Юрак" ведет переговоры о сбыте сирийских продуктов с розничными сетями "Магнит" и "Пятерочка", рассказывает Аслан Панеш. Но в "Магните", например, утверждают, что сеть знакома с "Адыг-Юраком", но эта компания сейчас не является поставщиком ритейлера.

В свою очередь исполнительный директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов уверен, что "Адыг-Юрак" будет сложно заключить договоры с крупными сетями из-за рисков, связанных с продолжающимися боевыми действиями в Сирии. Также основная проблема, мешающая сейчас наладить постоянный импорт, — некачественная упаковка.

Напомним, с января 2016 года был введен запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Турции. Это случилось после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, нарушившим турецкое воздушное пространство.