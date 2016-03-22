Стоимость весенней посевной в Украине выросла на треть

Стоимость весенней посевной кампании для украинских аграриев в 2016 году выросла на 34% из-за девальвации гривни и повышения арендной платы на землю, и составит 90,1 миллиарда гривень.

Об этом сообщил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Тарас Высоцкий на пресс-конференции в УНИАН.

"Погодные условия зимой были умеренными. Снизились цены на минеральные удобрения и топливо, были отменены специальные импортные пошлины. Тем не менее, дефицит оборотных средств для проведения весенне-полевых работ остается очень значительным. По оценкам УКАБ, он составляет 15 миллиардов гривень. При этом ситуация с банковским кредитованием агросектора также очень напряженная, а увеличение налогового давления на отрасль искусственно вымывает оборотные средства, необходимые для финансирования полевых работ", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что требования банков к залогу при кредитовании агробизнеса являются слишком жесткими.

По словам директора компании "Агродар" Романа Лещенко, присутствовавшего на пресс-конференции, проблемной для бизнеса остается высокая ставка кредитования.

"Банки готовы кредитовать, поддерживать аграрный сектор. Но они не называют ставку, по которой они готовы кредитовать. Я могу публично сказать, что это фактически ставка порядка 25%. Это с учетом скрытой комиссии. Второй момент с точки зрения кредитования - банки не берут в залог посевы", - подчеркнул Лещенко.

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Представитель семейного фермерского хозяйства Александр Ващенко, также присутствовавший на пресс-конференции, в свою очередь отметил, что для небольших аграрных хозяйств банковское кредитование недоступно в первую очередь из-за требований к залогу.

"Главная проблема мелких хозяйств - мы находимся на своем уровне, и нам сложно выйти на тот уровень залога, которого требуют банки", - сказал Ващенко.

Кроме того, эксперты и представители агробизнеса подчеркнули, что важным негативным фактором для посевной является недостаточное количество осадков.

Согласно прогнозу УКАБ, в 2016/2017 маркетинговом году валовой сбор зерновых культур в Украине составит 56,8 миллиона тонн, что на 2,8 миллиона тонн меньше, чем в 2015/2017 маркетинговом году.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко заявлял, что украинские аграрии обеспечены материально-техническими ресурсами для проведения весенней посевной - удобрениями, средствами защиты растений (СЗР) и семенами в необходимом объеме для планового проведения посева.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года составит 26,7 миллиона га, что соответствует площадям посева 2015 года.