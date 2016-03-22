FAO назвала наиболее перспективные рынки для украинских экспортеров

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выделяет Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Сербию среди наиболее перспективных рынков для украинских экспортеров, сообщил экономист инвестиционного центра FAO Дмитрий Приходько в ходе бизнес-форума.

«Куда же смотреть дальше украинским экспортерам и на кого? Прежде всего – группа стран, которые являются импортерами продуктов питания, которые не являются базовыми товарными продуктами, то есть это страны, которые импортируют продукты питания с более высокой добавленной стоимостью: Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия и другие», - сказал Приходько.

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Он отметил, что перспективными импортерами базовых сельскохозяйственных товаров, например, зерновых и растительных масел, для Украины являются Марокко, Тунис, Египет, Иордания и Узбекистан.

Приходько также озвучил составленные совместно с FAO прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым в ближайшие 10 лет спрос на мясо в странах Африки южнее Сахары вырастет на 56%, а в Азии – на 29% по сравнению с нынешним объемом потребления. Только Вьетнам и Индонезия увеличат импорт мяса в указанный период на 2 и 1 млн тонн соответственно.

Потребление сыра в Южной Африке вырастет на 49%, в Азии – на 41%. В частности, Китай в ближайшие 10 лет увеличит импорт сыра на 100 тыс. тонн, что в 2 раза превышает украинский экспорт этой продукции в Россию до ввода торговых ограничений.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна, украинские производители молочной продукции смогут компенсировать потерю российского рынка сбыта и полноценно использовать открывающиеся перед Украиной экспортные возможности только через 5-10 лет.

В рамках проводимой правительством политики диверсификации внешних рынков сбыта в 2015 году украинские производители получили разрешение, в частности, на экспорт яиц в Израиль, курятины – в Египет и Саудовскую Аравию, молочной продукции – в Китай и ЕС. Кроме того, для предприятий мясо- и молокоперерабатывающей промышленности также обеспечен доступ на рынки Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.