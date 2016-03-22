Производство водки в Украине выросло почти на 100%

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-феврале 2016 года выросло на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 4,673 млн декалитров, сообщила Государственная служба статистики.

При этом в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем производство водки увеличилось на 49,5%.

Также сообщается, что производство коньяка и бренди в Украине в январе-феврале 2016 года увеличилось на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 514 тыс. дал. В феврале 2016 года производство коньяка и бренди по сравнению с прошлым месяцем увеличилось на 126,2%.

По данным Госстата, объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-феврале 2016 года снизился на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 528 тыс. дал. В то же время в феврале по сравнению с январем 2016 года данный показатель увеличился на 44,7% - до 312 тыс. дал.

В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, производство водки в Украине в 2015 году сократилось на 13% по сравнению с 2014 годом - до 18,6 млн декалитров, производство коньяка и бренди выросло на 12,9% и составило 2,95 млн декалитров.