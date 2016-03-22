Более трети потраченных украинцами денег уходит на еду - Госстат
На оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы отдают до 15% средств.
Общий объем потребительских расходов домохозяйств в Украине в 2015 году составил 1 трлн 325 млрд 535 млн грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
Больше всего – 38,4% – ушло на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков – более 509 млрд грн.
На оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы отдали 14,8% своих доходов - 196 млрд грн.
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Среди других крупных расходов – транспорт (10,4% или почти 138 млрд грн) и вредные привычки (7,1% или 94 млрд грн).
В 2015 году украинцы меньше всего тратили на образование - 1,1% от общего объема расходов (14,3 млрд грн), на рестораны и гостиницы - 2,6% (34,2 млрд грн) и на связь - 2,9% (38,6 млрд грн).
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Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО.