Более трети потраченных украинцами денег уходит на еду - Госстат

Общий объем потребительских расходов домохозяйств в Украине в 2015 году составил 1 трлн 325 млрд 535 млн грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины

Больше всего – 38,4% – ушло на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков – более 509 млрд грн.

На оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы отдали 14,8% своих доходов - 196 млрд грн.

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Среди других крупных расходов – транспорт (10,4% или почти 138 млрд грн) и вредные привычки (7,1% или 94 млрд грн).

В 2015 году украинцы меньше всего тратили на образование - 1,1% от общего объема расходов (14,3 млрд грн), на рестораны и гостиницы - 2,6% (34,2 млрд грн) и на связь - 2,9% (38,6 млрд грн).

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Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО.