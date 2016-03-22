Государственная зерновая корпорация откажется от второго транша китайского кредита на $1,5 миллиарда

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) не намерена привлекать второй транш кредита от Экспортно-импортного банка Китая в 1,5 млрд долл. в связи с избыточной ликвидностью, сообщил журналистам заместитель главы правления госкорпорации Андрей Репко.

"У нас на сегодняшний день нет необходимости привлекать эти деньги. Мы избыточно ликвидны", - сказал Репко, отметив, что положительный денежный поток по итогам 2015 года составляет 560 млн грн.

При этом он отметил, что плата за резервирование второго транша кредита в китайском банке в 200 тыс. долл., которую Государственная финансовая инспекция по результатам аудита расценила как неэффективное использование средств, была совершена единоразово.

"Это было единоразово в момент заключения контракта", - сказал Репко, отметив, что больше ГПЗКУ не будет платить за резерв кредита.

Вместе с тем замглавы правления отметил, что ГПЗКУ рассматривает возможность строительства нового зернового терминала для крупнотоннажных судов, которые транспортируют зерно в Китай.

По его словам, данное строительство возможно, если госкомпания получит от китайских партнеров гарантию соответствующего объема закупок.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ показывает отрицательный финансовый результат несколько лет подряд. В частности, в 2014 году убыток предприятия составил 3,5 млрд грн, в 2015 году - 3,03 млрд грн. По словам главы Государственной финансовой инспекции Лидии Гавриловой, основная причина убыточности предприятия – неэффективное и нецелевое использование собственных и привлеченных ресурсов. В частности, из привлеченного в 2012 году кредита от Экспортно-импортного банка Китая на сумму 3 млрд долл. использовано только 500 млн долл. и еще 1 млрд долл. находится на депозитном счете в «Укрэксимбанке». Еще 1,5 млрд долл. хранятся в китайском банке, за резервирование которых корпорация уплатила 200 тыс. долл.

В 2012 году Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительством о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. была предоставлена ГПЗКУ в 2013 году и предназначена для закупки зерна на отечественном рынке и дальнейших экспортных поставок при посредничестве китайской корпорации ССЕС. Вторую половину займа (1,5 млрд долл.) украинская корпорация должна в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники и материально-технических ресурсов.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.