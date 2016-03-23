Подорожание спирта: теперь бутылка водки будет стоить от 74 гривень

Анонсированное крупнейшим производителем спирта в Украине госкомпанией "Укрспирт" повышение цен на спирт с 1 апреля на 19% приведет к подорожанию поллитровой бутылки водки на 4%, до 74 гривень, сообщила пресс-служба алкогольной компании Nemiroff со ссылкой на генерального директора Юрия Сорочинского.

"Бутылка на полке супермаркета минимально стоит уже 70,82 гривни. А с учетом подорожания спирта в апреле, ее можно будет купить не менее чем за 74 гривни", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что подорожание водки до ее нынешней стоимости произошло в результате увеличения налоговой нагрузки на производителей крепкого алкоголя, которое заключается в повышении ставки акциза с 1 марта 2016 года. Согласно сообщению, оптово отпускная цена поллитровой бутылки сегодня составляет в среднем 46,92 гривни и состоит из себестоимости - 17,94 гривни, акциза после повышения – 21,16 гривни, налога на добавленную стоимость – 7,82 гривни. Учитывая 15% расходов на дистрибуцию, 25% розничной наценки и еще 5% акциза, минимальная цена на полке магазинов до повышения цен на спирт составляет приблизительно 70,82 гривни.

Сорочинский отметил, что повышение налоговых и производственных расходов негативно отражается на конкурентоспособности законопослушных производителей перед нелегальными.

"Если в 2015 году объем легального рынка водки составлял порядка 19-20 миллионов дал, то, по пессимистическим прогнозам, к концу текущего года он сократится до 15 миллионов дал", - цитирует Сорочинского пресс-служба.

По данным отраслевой ассоциации "Укрводка", подорожание легального алкоголя приведет к росту теневого сегмента рынка до 60% с нынешних 30-40%.

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Как сообщал УНИАН, "Укрспирт" в апреле повысит отпускные цены на спирт сорта "Люкс" на 18,75% - до 285 гривень за декалитр (с НДС). В госпредприятии объяснили, что идут на такой шаг в связи с ростом затрат на производство и согласовали свои действия с отраслевой ассоциацией "Укрводка".

В январе-феврале текущего года производители ликероводочных изделий готовились к прописанному в Налоговом кодексе повышению с марта этого года акцизов на спирт на 50% (до 105,80 гривни/литр). "Укрспирт" за эти два месяца в 3,3 раза увеличил производство спирта по сравнению с тем же периодом 2014 года - до 1,85 миллиона дал.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 80 стран мира. В структуру холдинга входят управляющая компания Nemiroff, "Украинская водочная компания Nemіroff", "Алко Инвест", торговое представительство Nemіroff в России и торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).