Только приватизация сохранит конкурентоспособность украинской спиртовой отрасли - Карасев

"Причины очередного обострения в сфере управления спиртовой отраслью объясняются общим кризисом в госмонополии "Укрспирт". Его симптомы – попытки рейдерских захватов отдельных предприятий и нагнетание ситуации в коллективах. Это подтверждает неизбежность жестких менеджеральных решений в направлении приватизации". Так политолог Вадим Карасев прокомментировал факт подписания руководителями 20 предприятий, входящих в состав ГП "Укрспирт", открытого письма к Министру АПК Алексею Павленко в поддержку приватизации отрасли.

Карасев убежден, что приватизация – единственная возможность вывести национальную спиртовую отрасль из тупика. "Укрспирт" уперся в бетонную стену. Пробить ее сходу уже не получится. Ее еще можно обойти. Но для этого государственные предприятия нужно максимально быстро реструктуризировать и готовить к приватизации. Только приватизация сохранит конкурентоспособность украинской спиртовой отрасли на внутреннем и внешнем рынках", - говорит Вадим Карасев.

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Напомним, вчера 23 марта 2016 года состоялся круглый стол, в котором в режиме онлайн-конференции приняли участие представители более 40 предприятий спиртовой отрасли. По его итогам руководители 20 предприятий, входящих в состав ГП "Укрспирт", обратились с открытым письмом к Министру аграрной политики и продовольствия Алексею Павленко в поддержку приватизации предприятий отрасли. Было подписано коллективное письмо спиртовиков, в котором, в частности говорится: "Сегодня мы хотим полностью и всесторонне поддержать позицию президента Украины, премьер-министра и министра Павленко относительно неизбежности прозрачной конкурентной приватизации спиртовых предприятий с возможностью участия иностранных мировых инвесторов. Для многих наших заводов - это едва ли не единственный путь к сохранению".