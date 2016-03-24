Израиль решил возобновить импорт украинских яиц

Правительство Израиля решило возобновить прекращенный в январе текущего года импорт украинских яиц, поскольку подозрения в зараженности украинской продукции сальмонеллой не подтвердились, сообщил в ходе совещания министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«Израильская сторона дала задачу максимально быстро открыть рынок яиц», - сказал он.

«Ни израильская сторона, ни украинская не подтвердили сальмонеллу в украинских яйцах. Украинские яйца являются чистыми и здоровыми», - добавил Павленко.

Министр отметил, что украинские предприятия уже готовы возобновить поставки. Однако рынок останется закрытым до соответствующего распоряжения об открытии со стороны израильских ветеринарных ведомств.

«С нашей стороны есть готовность хоть с понедельника, сейчас вопрос к израильским санитарам и фитосанитарам, когда они будут готовы открыть рынок», - добавил Павленко.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства в связи с подозрениями о наличии в продукции бактерии сальмонеллы. Экспорт был приостановлен на время проведения необходимых исследований.

Украина предложила Израилю лабораторно проверять каждую партию поставляемых яиц для снятия опасений и ограничений после инцидента.

В январе после проведенных министерством исследований Павленко отметил, что украинская продукция не была заражена сальмонеллой.