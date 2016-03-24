Украина получила доступ на израильский рынок охлажденного мяса

Украина получила доступ на рынок охлажденной говядины и мяса птицы Израиля, но непосредственные поставки продукции могут начаться только после необходимой сертификации предприятий, которая может быть завершена в срок от месяца до полугода, сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко в ходе совещания.

«Мы открыли израильский рынок охлажденного мяса - говядины и птицы», - сообщил Павленко.

Министр добавил, что процесс согласования ветеринарных сертификатов уже начался и будет длиться до шести месяцев.

«Сейчас начинается работа на уровне наших ветеринарных органов, которые должны провести сертификацию наших предприятий, которые выразят желание, и после этого будет проведено открытие. По нашему опыту, открытие может длиться от месяца до шести», - отметил министр.

Кроме того, по его словам, Израиль выразил желание ввести режим свободной торговли с Украиной и начать работу по этому направлению летом текущего года.

Министр надеется, что зона свободной торговли с Израилем может быть введена уже к концу 2016 года.

«Мы готовы с аграрной части к этим переговорам и надеемся, что до конца года мы сможем продвинуть и сделать зону свободной торговли с Израилем», - сказал Павленко.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина получила от Министерства окружающей среды и воды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешение на поставки в эту страну говядины, баранины и курятины, а также ведет переговоры о получении разрешения на экспорт молочных продуктов, рыбы и яиц.

В рамках проводимой правительством политики диверсификации внешних рынков сбыта в 2015 году украинские производители получили разрешение, в частности, на экспорт яиц в Израиль, курятины – в Египет и Саудовскую Аравию, молочной продукции – в Китай и ЕС. Кроме того, для предприятий мясо- и молокоперерабатывающей промышленности также обеспечен доступ на рынки Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выделяет Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Сербию среди наиболее перспективных рынков для украинских экспортеров.