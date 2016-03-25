В Харьковской области выявили сибирскую язву у свиньи
Установлено 17 человек, которые контактировали с больным животным и употребляли его мясо и сало. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
Специалисты главного управления ветеринарной медицины в Харьковской области зафиксировали случай заражения сибирской язвой свиноматки в подсобном хозяйстве города Чугуева, сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.
Согласно сообщению, возбудитель заболевания был выявлен в мясе забитого животного, факт заражения подтвержден результатами исследования тканей свиньи.
Установлено 17 человек, которые контактировали с больным животным и употребляли его мясо и сало. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Специалисты ветеринарной службы изъяли остатки мяса и сала больного животного и проводят необходимые оздоровительные меры.
В Госветфитослужбе подчеркнули, что для недопущения распространения сибирской язвы не следует употреблять мясо вынужденно забитых животных (в связи с болезнью), покупать мясную продукцию на стихийных рынках. Необходимо обращаться к ветврачам при малейшем подозрении на заболевание животных.
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Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы. Домашние животные - кошки и собаки, к сибирской язве мало восприимчивы.
Заболевание может распространяться через больных животных или через возбудителя, который может длительное время (70 и больше лет) сохраняться в почве.
Инкубационный срок болезни - от нескольких часов до нескольких суток. Характерными проявлениями являются поражения кожи, сопровождающееся высокой температурой и общей интоксикацией организма.
Последние случаи заболевания животных сибирской язвой в Украине были зарегистрированы в 2012 году в Черкасской и Запорожской областях.