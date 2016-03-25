В Харьковской области выявили сибирскую язву у свиньи

Специалисты главного управления ветеринарной медицины в Харьковской области зафиксировали случай заражения сибирской язвой свиноматки в подсобном хозяйстве города Чугуева, сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Согласно сообщению, возбудитель заболевания был выявлен в мясе забитого животного, факт заражения подтвержден результатами исследования тканей свиньи.

Установлено 17 человек, которые контактировали с больным животным и употребляли его мясо и сало. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Специалисты ветеринарной службы изъяли остатки мяса и сала больного животного и проводят необходимые оздоровительные меры.

В Госветфитослужбе подчеркнули, что для недопущения распространения сибирской язвы не следует употреблять мясо вынужденно забитых животных (в связи с болезнью), покупать мясную продукцию на стихийных рынках. Необходимо обращаться к ветврачам при малейшем подозрении на заболевание животных.

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Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы. Домашние животные - кошки и собаки, к сибирской язве мало восприимчивы.

Заболевание может распространяться через больных животных или через возбудителя, который может длительное время (70 и больше лет) сохраняться в почве.

Инкубационный срок болезни - от нескольких часов до нескольких суток. Характерными проявлениями являются поражения кожи, сопровождающееся высокой температурой и общей интоксикацией организма.

Последние случаи заболевания животных сибирской язвой в Украине были зарегистрированы в 2012 году в Черкасской и Запорожской областях.