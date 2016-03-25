Теневой рынок сигарет в Украине сократился в десять раз

Доля теневого рынка табачных изделий в Украине по итогам 2015 года составляет 1,1-1,2%, тогда как в 2013 году составляла 10%, сообщил журналистам генеральный директор табачной компании «Филип Моррис Украина» Артем Чернис.

«Нелегальный сегмент, который в лучшие для него времена и худшие для нас, в 2013 году доходил до порядка 10% рынка, начал стремительно падать в начале прошлого года и опустился к таким цифрам к концу прошлого года в районе 1,1-1,2%», - сказал Чернис.

По его словам, эта тенденция связана с ужесточением государственного контроля и соответствующими усилиями самих участников рынка. Так же повлияла девальвация гривни, которая сделала нелегальный импорт сигарет менее выгодным.

Чернис отметил, что за счет уменьшения доли нелегальных сигарет начал разрастаться низкоценовой сегмент рынка. Доля дешевых сигарет на рынке росла несколько лет подряд также и в связи с падением покупательной способности потребителей.

«Это дало в какой-то степени и положительный результат - рынок перестал падать. И даже если мы исключаем вопрос Крыма и неподконтрольных территорий, он даже немножко стал увеличиваться», - сказал Чернис.

Как отметил в комментарии журналистам директор «Филип Моррис Украина» по продажам и дистрибуции Артем Кривцов, низкоценовой сегмент сигарет в Украине занимает около 80%. Он считает, что в 2016 году рынок сигарет в Украине может вырасти преимущественно за счет дальнейшего сокращения объема потребления нелегальной продукции.

«На данный момент, я бы сказал, что есть перспектива роста рынка - увеличения тотальных отгрузок и, как следствие, производства в Украине. В первую очередь это продолжающийся эффект замещения нелегальной торговли», - сказал Кривцов.

При этом, по его словам, в течение многих лет в Украине объем потребления сигарет остается стабильным.

«Количество курильщиков в стране среди совершеннолетнего населения более-менее находится на одном и том же уровне – около 35%, равно как и среднедневное потребление, которое в Украине плавает между 16-16,5 сигаретами в день и является неизменным в течение многих лет», - сказал Кривцов.

Как сообщал УНИАН, объем производства сигарет в Украине в 2015 году составил 92,9 млрд штук, что на 8% больше, чем в 2014 году. В 2014 году производство сигарет сократилось на 0,1% по сравнению с 2013 годом – до 86 млрд штук.

«Филип Моррис Украина» в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократила чистую прибыль в 137 раз - до 5,4 млн грн с 746,3 млн грн.

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Справка УНИАН. Один из крупнейших мировых производителей табачных изделий Philip Morris International (PMI) представлен в Украине двумя компаниями: «Филип Моррис Украина» и «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн». PMI производит продукцию в Украине на мощностях «Харьковской табачной фабрики», которую приобрела в 1994 году. Штат Philip Morris International в Украине – 1300 человек. Продукция компании представлена торговыми марками Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament и др.