Фискальная служба предлагает оставлять аграриям 50% НДС

Наиболее адекватной пропорцией распределения налога на добавленную стоимость для агропредприятий является пропорция, когда 50% налога остается у аграриев и 50% направляется в бюджет, заявил журналистам после пресс-конференции глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"ГФС считает, что в рамках уже состоявшихся изменений адекватно правильным было бы сделать вариант 50 на 50 для всех. Это то же самое субсидирование отрасли через механизм спецрежима. Когда решили разбить ставку на три, это спровоцировало конфликтную ситуацию, возможность для манипуляций, трудности администрирования", - сказал он.

Глава ГФС отметил, что в таком случае потери для бюджета за год составят около 7 миллиардов гривень.

"Но с тем перевыполнением, которое у нас есть на сегодня, это можно будет покрыть", - отметил он.

По словам Насирова, текущий вариант спецрежима по НДС для аграриев не оправдал ожиданий.

"Было рассчитано, что аграрный сектор после ухода спецрежима добавит около 1 миллиард гривень в месяц по уплате НДС. Но в январе мы видели 100 миллионов гривень, в феврале – 150 миллионов гривень, в марте – 400 миллионов гривень", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

Принятый документ предполагает изменение подходов к налогообложению аграриев в части уплаты НДС. Распределение должно происходить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для последующего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее Минфин предлагал установить следующую пропорцию для всех агропредприятий: 75% в бюджет и 25% на спецсчета предприятий. Согласно договоренности с МВФ, правительство планирует отменить спецрежим НДС в 2017 году.