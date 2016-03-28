Министр торговли США поздравила правительство с заключением соглашения о строительстве зернового терминала в порту "Южный"

Об этом говорится в письме Пенни Притцкер главе украинского правительства.

Пенни Притцкер поздравила Арсения Яценюка, а также министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского, министра финансов Украины Наталью Яресько и министра аграрной политики и продовольствия Украины Алексея Павленко с заключением соглашения между компанией «Каргилл» и «М.В. Карго» по проекту строительства нового зернового терминала в порту «Южный» на $100 млн.

«Строительство зернового терминала по-настоящему демонстрирует прогресс, который продемонстрировали Вы и Ваше правительство, чтобы начать создавать условия, необходимые для привлечения дополнительных американских инвестиций в Украину. Это именно тот положительный результат, который мы предполагали во время Американско-украинского бизнес-форума в июле прошлого года», - говорится в письме Пенни Притцкер до Арсения Яценюка.

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Министр торговли США отметила длительный и значительный прогресс, который продемонстрировал правительство Арсения Яценюка в рамках имплементации американско-украинской «Дорожной карты», которая была согласована во время визита Пенни Притцкер в Киев в октябре прошлого года.

В частности, отмечается в письме, за это время правительство сократило ставки роялти на добычу газа, присоединилось к соглашению Всемирной торговой Организации (ВТО) о государственных закупках, имплементировал соглашение ВТО об упрощении процедур торговли, улучшил систему администрирования НДС, ликвидировал ряд сложных постсоветских регуляторных процедур.

В контексте неизменной приверженности к программе Международного Валютного Фонда Пенни Притцкер отметила необходимость продолжения в Украине борьбы с коррупцией, в том числе в Генеральной прокуратуре, принятие эффективного законодательства по защите прав интеллектуальной собственности и продление упрощения регуляторных процедур.

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Пенни Притцкер поздравила Арсения Яценюка и правительство Украины с этими достижениями и подчеркнула, что надеется на углубление двустороннего партнерства в этом году.

Напомним, 24 февраля в присутствии премьер-министра Украины Арсения Яценюка, членов правительства Украины и чрезвычайного и полномочного посла США в Украине Джеффри Пайєтта было подписано соглашение между компанией «Каргилл» и «М.В. Карго» относительно инвестиций в $100 млн для строительства нового зернового терминала в морском торговом порту «Южный».