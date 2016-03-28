Госстат улучшил оценку урожая зерновых

Государственная служба статистики Украины обновила оценки урожая 2015 года, в частности, зерновых в отчетном году было собрано 60,1 млн тонн в весе после доработки, что на 5,8% меньше показателя 2014 года, сообщается на сайте Госстата.

Ранее ведомство сообщало, что валовой сбор зерновых культур в Украине в 2015 году составил 59,96 млн тонн.

Сахарной свеклы, по данным Госстата, в 2015 году было собрано 10,3 млн тонн, что на 34,3% меньше, чем годом ранее.

Урожай подсолнечника 2015 года превысил показатель 2014 года на 10,3% и составил 11,2 млн тонн.

Картофеля было собрано 20,8 млн тонн – на 12% меньше, чем в 2014 году, а других овощей открытого и закрытого грунта – 9,2 млн тонн – на 4,4% меньше.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Украина собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.