В Украине подорожал "борщовый набор": цена свеклы достигла рекорда

Овощи борщового набора с 18 по 25 марта подорожали на 7,2%, при этом больше всего выросла в цене свекла - на 40%, достигнув максимума за годы независимости, сообщила пресс-служба информационно-аналитического проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» со ссылкой на руководителя проекта Татьяну Гетьман.

«Плодоовощной рынок Украины на прошлой неделе (18 марта - 25 марта 2016 года) характеризовался общим удорожанием борщового набора на 7,2%... Наибольший рост цены в отчетный период зафиксирован в сегменте свеклы. Аналитики проекта сообщали, что за неделю данная продукция в украинских хозяйствах подорожала сразу на 40% и достигла рекордной ценовой отметки за всю историю независимой Украины», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на прошлой неделе цены на капусту и картофель в Украине выросли на 12% и 8% соответственно. При этом цены на морковь и лук не изменились.

По словам Гетьман, подорожание овощей борщового набора – нормальное явление для сезонов с низким производством.

«Активизация торговли в сегменте овощей борщового набора в конце марта – начале апреля – довольно частое явление, особенно характерное для сезонов с небольшим объемом собственного производства. Увеличение спроса на овощи как правило сопровождается расширением диапазона отпускных цен за счет удорожания продукции высокого качества и, кроме того, часто является причиной начала массового импорта овощей из ЕС и СНГ», - цитирует Гетьман пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина впервые начала импортировать овощи борщового набора. Эксперты утверждают, что такая необходимость возникла в связи с падением в Украине урожайности самых ходовых овощей на 10-13% в зависимости от культуры, а также площадей под ними – приблизительно на 5%.