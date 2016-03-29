Министр Павленко задекларировал 100 тысяч доходов, его семья заработала почти 2 миллиона

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко в рамках декларационной кампании задекларировал 100,5 тыс. грн совокупного дохода за 2015 год, что почти в 4 раза больше, чем он получил в 2014 году, сказано в декларации министра, опубликованной на сайте возглавляемого им ведомства.

В частности, зарплата министра за год составила 75,4 тыс. грн, тогда как годом ранее Павленко получил 21,3 тыс. грн. Кроме того, в 2015 году министр получил почти 7 тыс. грн дивидендов и процентов, 18,1 тыс. грн страховых выплат. На банковских счетах Павленко находится, согласно декларации, 403,1 тыс. грн.

Министр также задекларировал квартиру площадью 97,2 кв. м, земельный участок площадью 840 кв. м, жилой дом на 74,9 кв. м, автомобили Lexus LX570 (2010 года выпуска) и Hyundai i30 (2011 года выпуска), катер Silver Shark Cabin 605 (2003 год) и моторную лодку «Шторм» 450 (2009 год).

Вместе с тем, согласно декларации, члены семьи Павленко заработали в прошлом году 1,8 млн грн, из которых зарплата составила 45,5 тыс. грн, дивиденды и проценты – 149,5 тыс. грн, страховые выплаты – 44,5 тыс. грн, доход от сдачи имущества в аренду – 647,8 тыс. грн, другие виды доходов (которые не были уточнены в декларации) – почти 911 тыс. грн.

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Членам семьи министра также принадлежат две квартиры (по 198 кв. м), три земельных участка (699 кв. м, 134 кв. м и 1,5 тыс. кв. м), жилой дом (418 кв. м) и четверть помещения на 757,9 кв. м. В 2014 году земельные участки и дом были записаны на министра. Кроме того, в их собственности находятся три автомобиля – Toyota Rav4 2008 года, Lexus Rx 350 2009 года и KIA Sorento 2009 года. На банковских счетах членов семьи Павленко находится 215,3 тыс. грн. Задекларирован также вклад в уставный капитал предприятия на 346,3 тыс. грн.

Справка УНИАН. Для чиновников высшего ранга подача декларации о доходах является обязательной процедурой, которую нужно провести до 1 апреля каждого года.

Ранее глава Минагропрода объявил о своей отставке 29 января в связи с решением фракции «Самопомич» об отзыве его из Кабинета министров, куда Павленко был назначен по квоте этой фракции. Однако в ходе внеочередного заседания правительства 4 февраля, которое было созвано в связи со сложившейся ситуацией вокруг работы правительства, осложненной политическим давлением и отставкой сразу нескольких министров, Павленко заявил об отзыве своего заявление об отставке при условии выполнения ряда требований, касающихся в первую очередь поддержки правительственных реформ парламентом.

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Верховная Рада назначила Павленко на должность министра аграрной политики 2 декабря 2014 года. С 2013 года и до назначения на должность министра он был членом наблюдательного совета компании «Европейские молочные технологии», консультантом холдинга «Агропрогресс» и инвестиционной компании Forum Capital по вопросам инвестиций в агропромышленном комплексе. Ранее до этого занимал должность исполнительного директора группы компаний «Фокстрот».

До Павленко с 27 февраля 2014 года должность главы Минагропрода занимал Игорь Швайка.