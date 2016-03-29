Кабмин разрешил продажу подакцизных товаров с марками старого образца

Кабинет министров Украины разрешил в случае смены образца акцизных марок продажу товаров с марками предыдущего образца, которые хранились на складе продавца или производителя.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 23 марта №209.

"В случае изменения образца марок разрешается продажа остатков оплаченных марок предыдущего образца, которые изготовлены предприятием-производителем и/или которые пребывают на хранении у продавца, если решением о внедрении марок нового образца не установлено другое", - говорится в постановлении.

Кроме того, если предприятие нуждается в дополнительных марках, разрешается до 20 числа месяца, в котором оно оформило заявку на покупку марок, подавать дополнительную заявку.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год. Закон повысил акцизы на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100% (до 2,48 гривни/литр на пиво и от 7,16 до 10,4 гривни/литр на вино в зависимости от вида), на спирт и алкогольные напитки – на 50% (до 105,8 гривни/литр спирта), на слабоалкогольные напитки (до 8,5% спирта) – на 300% (211,59 гривни/литр сприта). Акциз на сигареты по специфичной ставке вырос на 40% – до 318,26 гривни за 1 тысячу штук, а по адвалорной остался без изменений – 12%.