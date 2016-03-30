РФ пугает Турцию новыми ограничениями: может запретить всю растениеводческую продукцию из страны

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил введения запрета на поставки всей растениеводческой продукции из Турции.

"Мы вынуждены будем вообще вводить ограничения на поставки растениеводческой продукции (из Турции). Это может произойти в течение месяца", - сказал Данкверт, передает Прайм.

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По его словам, ранее представители турецкой стороны приезжали на переговоры по возникающим разногласиям, когда речь шла о запрете, а сейчас ограничиваются письмами, в которых сообщают о том, что "проведены корректирующие меры" по исправлению нарушений. "Но рынок-то наш, и вы нас убедите, что этих (мер - ред.) достаточно. Не убедили", - отметил Данкверт.

"Поэтому мы начали с того, что закрыли сейчас какую-то часть продукции, а дальше пойдем по мере обнаружения", - добавил он.

"Думаю, мы будем вводить (ограничения - ред.) либо по наименованиям, либо сразу введем на все, потому что если контакта (с турецкой стороной - ред.) не получится, обсуждения не получится, то тогда придется вводить (ограничения – ред.) на все. Вы либо приезжаете и обсуждаете, либо выбираете для себя свой путь сами. Мы уговаривать не можем", - добавил Данкверт.

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Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз из Турции ряда фруктов и овощей, включая цитрусовые, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, клубнику, томаты, репчатый лук, цветную капусту, брокколи, огурцы. Под эмбарго также попали тушки и субпродукты домашних кур и индеек. Кроме того, с 17 марта Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в РФ перца и гранатов из Турции.