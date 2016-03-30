Украина снова может стать "кормилицей" мира - министр торговли Нидерландов

Украина располагает значительным потенциалом развития аграрной отрасли и потому может вернуть себе ранее утраченный статус «кормилицы» мира, сказала министр внешней торговли и сотрудничестве Нидерландов Лилианне Плумен в ходе украинско-голландского форума, открывшегося сегодня в городе Нутдорп (Голландия).

«Возможности украинского аграрного сектора значительны. Когда-то Украина уже была «кормилицей» мира, и сегодня она может вернуть себе этот статус», - сказала министр.

Она подчеркнула, что Голландия, равно как и другие страны ЕС очень заинтересованы в сотрудничестве в агросекторе, и Соглашение об ассоциации и формировании зоны свободной торговли должно всячески способствовать этому. «Один лишь пункт об отмене пошлин и сборов уже несет значительный плюс производителям. Мы посчитали, что только в секторе торговли цветами экономия на уплате пошлин составит порядка 4,5 млн евро в год», - отметила министр.

Вместе с тем, она обратила внимание, что украинские товаропроизводители должны быть готовы к жесткой конкуренции на европейском рынке.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Голландии открылся украинско-голландский деловой форум, собравший более 300 делегатов - представителей властей и бизнеса. Украинскую делегацию возглавляет министр финансов Украины Наталья Яресько.