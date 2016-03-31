Украинским крестьянам разрешили регистрировать семейные фермерские хозяйства

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность регистрации личных крестьянских хозяйств, желающих продавать свою продукцию, в качестве семейных фермерских хозяйств с приобретением статуса юридического лица или физического лица - предпринимателя.

За принятие соответствующего закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» проголосовали 262 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к законопроекту №1599 отмечается, что население Украины занимается производством более трудоемких и менее доходных видов сельскохозяйственной продукции, в частности: овощей - около 85%, молока - до 80%, мяса крупного рогатого скота - более 75%, мяса свиней - около 60%. При этом в нашей стране до сих пор не сформированы надлежащие каналы сбыта произведенной населением продукции. А разница в ценах реализации по официальным (перерабатывающие предприятия, заготовительные организации, организованные рынки) и неофициальным каналам (посредники, применяющие упрощенные режимы налогообложения), по экспертным оценкам, составляет: по молоку и говядине - около 2,5 раза, по овощам - около 4 раз. В связи с этим, объемы теневого рынка в секторе крестьянских хозяйств в последние годы значительно выросли. По экспертным оценкам, по неофициальным каналам продается более 80% овощей, 60% мяса и 40% молока. При этом еще несколько лет назад данные показатели были на 10-15% ниже.

По мнению авторов законопроекта, с приобретением статуса юридического лица или физического лица – предпринимателя крестьянские хозяйства будут более мотивированы стать полноценными участниками аграрного рынка. Так, они получат все льготы, которыми сейчас обладают сельскохозяйственные предприятия (в первую очередь, особый режим взимания НДС), большую социальную защиту членов таких хозяйств и прочее. Это уменьшит теневую составляющую рынка и увеличит поступления в бюджет.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада уже рассматривала данный законопроект 25 ноября 2015 года и отправила его на повторное второе чтение. Во время его предыдущего рассмотрения, представители Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений заявляли, что законопроект позволит фермерским хозяйствам получать поддержку из бюджета, в случае если такая помощь будет предусмотрена. В то же время, для полноценного запуска данного механизма потребуются многочисленные изменения в налоговых нормах. Данные изменения касаются от 9 до 18 млн украинских семей, занятых в этой сфере. Предполагается, что часть хозяйств останется работать на едином налоге, как и раньше, а другие будут работать на договорной основе без регистрации юридического лица, однако получат статус сельскохозяйственного товаропроизводителя. Также хозяйства смогут регистрироваться как юридические лица, уплачивать соответствующие налоги и получать государственную поддержку. Все это будет осуществляться на добровольной основе.