Арест фабрики Roshen в Липецке продлили до лета - росСМИ

Басманный суд России оставил под обеспечительным арестом имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen по делу о неправомерном возмещении из бюджета РФ налога на добавленную стоимость.

"Басманный суд по ходатайству следователя продлил срок обеспечительного ареста на имущество фабрики до 13 июня. До этой же даты продлен и срок предварительного расследования по уголовному делу", - сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

По его словам, арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков, общей площадью более 700 тыс. кв метров. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки.

Уголовное дело, которое расследует Следственный комитет РФ, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России. Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей.

Как сообщал УНИАН, глава Администрации президента Борис Ложкин заявил, что президент Петр Порошенко через посредников активно ищет покупателей для фабрики корпорации Roshen в российском Липецке.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2014 года, будучи кандидатом в президенты, Порошенко заявлял, что намерен продать свой бизнес, кроме «5 канала». Впоследствии Порошенко привлек для продажи своей корпорации Roshen инвестиционную компанию Rothschild.

В январе этого года он подписал договор о передаче своей доли в Roshen независимому трасту под управлением иностранного банка, который имеет право вести переговоры о продаже компании.

Согласно действующей Конституции Украины, президент не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Российские силовики с 2014 года неоднократно блокировали работу Липецкой кондитерской фабрики, а суды арестовывали ее имущество.