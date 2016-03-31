В Ильичевском порту открыта первая очередь зернового терминала - Минагропрод

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко принял участие в открытии 1-й очереди зернового терминала ООО «СП Рисоил Терминал» в Ильичевском морском транспортном порту.

«Строительство современного комплекса для перевалки зерна – это большой шаг в развитии инфраструктуры региона, это новые рабочие места и хороший пример привлечения инвесторов», - отметил Алексей Павленко.

Он подчеркнул, что Risoil Terminal, расположенный в Ильичевском морском торговом порту – это крупнейший экспортно-импортный наливной терминал в регионе Черного моря. Терминал занимает ключевую роль в экспорте отечественного нерафинированного подсолнечного масла и предоставляет услуги промежуточного хранения таким крупным международным компаниям как Cargill, Kernel, ADM и другие.

«Сегодня в состав зернового терминала входит склад на 30 тыс.тонн единовременного хранения зерна, оснащенный автомобильной выгрузкой, что дает возможность выгружать около 120 авто в сутки. Пропускная способность склада составит 700 тыс.тонн зерна», - отметил Алексей Павленко.

Силосный корпус состоит из 13 силосов общей емкостью 85 тыс.тонн единовременного хранения зерна. Планируется в дальнейшем строительство еще 9 силосов общей вместимостью 125 тыс.тонн, со станцией выгрузки железнодорожных вагонов до 220 вагонов в сутки.

«Сейчас ведется строительство автомобильной выгрузки, оснащенной четырьмя точками одновременной выгрузки авто. Это даст возможность выгружать одновременно 400 авто в сутки. Также планируется построить сушку и очистку зерна общей производительностью 100 тонн в час и пирс в акватории порта длиной 300 метров с возможностью принимать суда типа Панамаксы (50 тыс.тонн и более)», - добавил Министр.

Справка. Компания Risoil S. A. основана в 2000 году в Женеве, Швейцария. Основными направлениями деятельности компании являются: обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.