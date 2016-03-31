Из-за нехватки воды около 40% сельхозземель Крыма станут неплодородными - эксперт

Около 400 тыс. га земель в оккупированном Россией Крыму станут непригодными для ведения сельского хозяйства из-за перекрытия Северо-Крымского канала, который обеспечивал 85% потребностей полуострова в пресной воде и был основой работы систем орошения, сообщил на пресс-конференции советник министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Лиев.

«400 тыс. га земель без Северо-Крымского канала являются неплодородными землями. Обслуживают эту землю почти 700 тыс. человек, которые живут в основном на севере и в центральной части Крыма», - сказал Лиев, отметив, что эти люди также ощущают нехватку воды для потребления.

В комментарии УНИАН советник министра отметил, что в Крыму насчитывается приблизительно 1 млн га земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, 400 тыс. га ранее орошались с помощью Северо-Крымского канала.

«Если без орошения они пробудут еще 3-4 года, то станут неплодородными. В этом году их еще будут использовать, но их плодородие с каждым годом будет все меньше без орошения», - сказал Лиев.

В ходе пресс-конференции советник министра подчеркнул, что отсутствие воды в канале не приведет к голоду.

«Голода не будет, но сильно пострадает уровень жизни крымчан», - сказал Лиев.

Он отметил, что Крым обеспечивает себя продовольствием только на 35%. В этом году его могут посетить 1 млн туристов и они, по словам Лиева, усилят потребность Крыма в поставках продукции из-за границ полуострова.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции директор Департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз, Крым полностью обеспечен пшеницей и продукцией птицеводства. Говядиной крымчане обеспечены на 25%, свининой – на 22%. На момент оккупации запасы подсолнечного масла составляли 4% от необходимых, все остальное поставлялось из Украины. Кроме того, крымчане импортируют сахар и молоко из России.

«Сейчас в Минагропрод поступает информация, что Крым остро нуждается в молоке, они им не обеспечены», - сказал Мороз.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму не выдают автономера украинцам, которые отказались от российского гражданства

Как сообщал УНИАН, по данным информационного проекта Free Crimea, к началу курортного сезона в оккупированном Россией Крыму останутся открытыми только четверть ресторанов, работавших на полуострове до вторжения российских войск.

В связи с оккупацией Крыма в 2014 году украинский бизнес на полуострове оказался под угрозой. Значительная часть рестораторов перевели свои предприятия (в основном сетевые рестораны) на материковую Украину. В частности, так поступило руководство крупнейшей в мире сети Mc’Donalds, закрыв в апреле 2014 года свои заведения в Симферополе, Ялте и Севастополе.