Эксперты прогнозируют урожай озимых на уровне почти 23 миллионов тонн

Урожай озимых зерновых (пшеницы, ржи и ячменя) в Украине при сохранении благоприятных погодных условий составит 22,7 миллиона тонн, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"При благоприятных погодных условиях валовой сбор вышеупомянутых озимых, по прогнозам экспертов УКАБ, ожидается на уровне 22,7 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ассоциации отметили, что потенциальная урожайность озимых культур повышается за счет своевременного внесения минеральных удобрений. По данным УКАБ, в 2016 году наблюдается существенный рост темпов подкормки озимых культур по сравнению с 2015 годом. На 31 марта текущего года минеральные удобрения были внесены на 92% площадей, занятых под пшеницей, 94% - под рожью, 96% - под ячменем. При этом в прошлом году на ту же дату были подкормлены только 86% площадей под пшеницей, 82% - под рожью и 83% - под ячменем.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года составит 26,7 миллиона гектаров, что соответствует площадям посева 2015 года. Минагропрод ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на площади 14,6 миллиона гектаров, что составит 55% в структуре посевных площадей. Сев яровых зерновых в текущем году прогнозируется на площади 7,5 миллиона гектаров, в том числе ранних – 2,6 миллиона гектаров.