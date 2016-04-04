Прибыль агросектора Украины за год выросла почти на 40% - до $4 миллиардов

Прибыль предприятий аграрного сектора Украины в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, в долларовом эквиваленте выросла на 37% - до 4,1 млрд долл., а в гривне – в 2,5 раза, до 89,5 млрд грн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко на своей странице в Facebоok.

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«В 2015 году сельскохозяйственные предприятия, несмотря на девальвацию национальной валюты, получили рекордную сумму чистой прибыли - 89,5 млрд грн (в 2014 году - 35,3 млрд грн). В долларовом эквиваленте чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий в 2015 году составила 4,1 млрд долл., тогда как в 2014 - 3 млрд долл.», - написал министр.

По словам министра, рост закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию компенсировал рост стоимости входных ресурсов и обеспечил доходность сельского хозяйства в гривне на уровне 45,9%, что является лучшим показателем за последние 10 лет.

Самыми прибыльными культурами были традиционно семена подсолнечника (80,3%), рапс (44%), зерновые и зернобобовые культуры (43,2%), соя - 38,4%. Общая рентабельность растениеводства составила 50,9%.

Согласно сообщению, производство в Украине отдельных видов животноводческой продукции остается убыточным, поэтому общая рентабельность животноводства в 2015 году составила 22,6%. Выращивание КРС на мясо принесло более 0,7 млрд грн убытков при отрицательной рентабельности -17,2%. Рентабельность выращивания овец и коз составила почти -30%, производство шерсти - -62,5%.

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Как сообщал УНИАН, ранее эксперты «Института аграрной экономики» прогнозировали, что рентабельность сельскохозяйственного производства в Украине в 2015 году в гривне составит 22%, что на 13,2% ниже показателя 2014 года. Рентабельность производства животноводческой продукции ожидалась на уровне 8% (на треть ниже показателя 2014 года), а растениеводческой – 26% (на 11% меньше, чем в 2014 году).