"Артемсоль" откроет логистические центры в Болгарии и Румынии

Об этом сегодня сообщил официальный сайт ГП «Артемсоль».

«Мы планируем открыть логистические центры в Украине и Европе. Это позволит решить проблему доставки грузов от производителя к потребителю в кратчайшие сроки, приблизит нашу продукцию к конечным потребителям, увеличит прибыль предприятия за счет ухода от посредников. Пилотный проект в ближайшее время может быть реализован в Киеве. Кроме этого, уже активно разрабатывается вопрос создания летом 2016 года первого оптово-логистического центра в Европе», - отметил и. о. директора ГП «Артемсоль» Владимир Доля.

Как говорится в сообщении, в марте 2016 года представители ГП «Артемсоль» уже осмотрели складские и производственные помещения для размещения логистического центра для перевалки, хранения и отпуска соли производства ГП «Артемсоль», на территориях, которые прилегают к портам реки Дунай города Галац Румыния и города Русе Болгария.

«Начало работы логистического центра с украинской солью в Румынии или Болгарии обеспечит удобную и быструю доставку продукции для европейских потребителей. Оптимизация транспортной логистики повысит конкурентоспособность продукции ГП «Артемсоль» и увеличить объемы поставок в ряд европейских стран, а также позволит выйти на новые ранее не охваченные рынки. Кроме того, наличие представительства на территории ЕС дает возможность предприятию участвовать в европейских тендерных процедурах по закупке соли», - отмечают на предприятии.

Отметим, что в 2015 году «Артемсоль» поставило европейским потребителям 367,8 тысяч тонн соли. В 2016 году предприятие планирует на 15% увеличить объемы поставок продукции на этот рынок и выйти на показатель 425,3 тысяч тонн.