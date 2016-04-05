В Украине утвердили правила производства органической продукции животноводства

Кабинет министров Украины утвердил правила производства органической продукции животноводства, которые определяют технологические особенности ведения органического хозяйства: требования к содержанию животных, использованию кормов, профилактике и лечению заболеваний и т.д.

Согласно сообщению на правительственном портале, соответствующее решение закреплено в постановлении № 241 от 30 марта 2016 года.

«Утверждение детальных правил будет способствовать увеличению объемов производства, насыщению внутреннего рынка высококачественными продуктами питания, углублению интеграции украинского аграрного производства в рынок ЕС и мировые рынки в целом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин утвердил правила производства органического меда и продукции пчеловодства, которые регулируют размещение ульев, порядок подкормки пчел и другие аспекты работы пасечников (постановление №208 от 23 марта 2016 года).

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Министерство аграрной политики и продовольствия намерено к 2020 году довести долю органической продукции до 3% от сельскохозяйственного производства Украины. Украина заинтересована в наращивании экспортного потенциала органической продукции, поскольку последняя не подлежит квотированию в рамках зоны свободной торговли с ЕС.

Количество операторов органического рынка, сертифицированных единственным украинским органом сертификации «Органик Стандарт», в 2015 году выросло в 2 раза и составило 200 предприятий.