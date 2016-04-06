Украинские экспортеры уже исчерпали годовые квоты на беспошлинные поставки в ЕС сахара, кукурузы и соков

Украинские экспортеры за три месяца полностью исчерпали выделенные на 2016 год квоты на беспошлинные поставки в ЕС меда, сахара, кукурузы, ячменной крупы и муки, обработанных томатов, а также виноградного и яблочного соков, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в Facebook.

«Динамика использования квот за 2016 год свидетельствует о полном исчерпании квот на виноградный и яблочный соки, обработанные томаты, кукурузу, мед, сахар и ячменную крупу», - написал министр.

Он отметил, что квоты используются по принципу «первый пришел – первый обслуживается», а также через лицензирование поставок.

Согласно опубликованным данным, за январь-март Украина без пошлин поставила в ЕС 5 тыс. тонн меда, 20 тыс. тонн сахара, 6,3 тыс. тонн ячменной крупы и муки, 10 тыс. тонн обработанных томатов, 10 тыс. тонн виноградного и яблочного соков и 400 тыс. тонн кукурузы.

Близкими к заполнению являются квоты на экспорт овса (квота на 4 тыс. тонн использована на 64,7%), курятины (36 тыс. тонн – на 32%), пшеницы (950 тыс. тонн – на 88%). Пока не используются квоты, в частности, на баранину, грибы, чеснок, молочную продукцию, говядину, свинину и яйца.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод рекомендовал аграрным производителям адаптировать производство в соответствии с квотами ЕС, что позволит увеличить поставки украинской продукции в европейские страны.

Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. При этом доля экспорта в Европу составила 28,2%. Еще 45% ушло в страны Азии, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ.